Séisme magnitude 7.6 dans la Caraïbe

Un séisme de magnitude 7,6 a frappé à 129 miles (environ 208 km) au sud-ouest de Georgetown, aux îles Caïmans, selon l’USGS.

Date et heure : Samedi à 18h23 heure de l’Est (USGS).

Risque de tsunami :

Possibilité de fortes variations du niveau de la mer et courants dangereux sur les côtes, plages, ports et eaux côtières de Porto Rico et des îles Vierges.

Selon le Centre national d’alerte aux tsunamis (NTWC), ces effets pourraient commencer à 20h48 heure de l’Est (samedi).

Aucune vague de tsunami confirmée pour le moment, mais les autorités surveillent la situation.

Consignes de sécurité pour Porto Rico et les îles Vierges :

Éloignez-vous de l’eau, des plages, des ports et des baies.

Ne vous approchez pas du rivage pour observer le phénomène.

Les autorités continuent d’évaluer le danger.