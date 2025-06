Serge Letchimy est un TOCARD

Serge Letchimy alias Tèt Boskaf est un TOCARD créole. Mais ça à Bondamanjak on le sait depuis au moins 10 ans. Tellement qu’il est incapable malgré une armée mexicaine d’avocats de gagner contre nous un procès.

Mais cet incompétent et sa brillante équipe de bras cassés polyfracturés (le binôme Danielle Laport/ Cynthia Monta, Manuel Pamphile, Jean-Marc « Pupul le pilotin métis » Pulvar, et la glaire Sandrine d’Alexis Lassiri, ont fait très fort. Et ce n’est pas une cyberattaque.

Autonomiste de pacotille mais toujours en train de faire de belles fellations à la France le pays des doigts dans l’homme noir, le sieur a voulu faire un énième courrier imbécile de sucker du matin.

Et là paf…personne n’a vu que le courrier posté sur la page Facebook de l’alien créole était adressé à …Michel Barnier. Putain…les connards, MB n’est plus premier Ministre depuis le 13 décembre 2024. Putain…Pétain…comment peut-on ? Putain…ce cabinet…ça sent vraiment caca. Faut-il une démission collective et immédiate car cette gouvernance manque sérieusement d’ingénierie.