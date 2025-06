La Collectivité Territoriale de Martinique doit…552 000 euros au Comité des pêches de l’île chère à Émia Eriasec

À l’heure où Serge Letchimy le stratosphérique autonomiste coolie fait un courrier à Michel Barnier ex premier ministre…puis à Emmanuel Macron, le Comité des pêches n’a pas pas la pêche. Pire…ça sent la daurade de 0000 pour 2023, avec toutes les pièces comptables de 2024 et 2025 482000€ comme nous n’avons pas encore ces 2 bilans, il est censé nous verser 70% de la subvention. Malheureusement ce n’est toujours pas passé en plénière et depuis décembre 2024, je le lui ai dit. Donc je suis obligé de me démerder pour maintenir le comité des pêches à flot en renonçant des fois à mes indemnités de président 1250€