Serge Letchimy ou l’ambition factice du lambi quelconque

Serge Letchimy alias Tèt Boskaf comptait beaucoup sur la venue en Martinique du ministre des outremer Manuel Valls. Entre je et tu c’est un ami qui jamais ne tue. Erreur natal sur page blanche d’un séjour au pays fatal. Bienvenue chez toi rime alors avec mise à nue pour ne pas dire mise à mort. « L’ETAT N’EST PAS LE RESPONSABLE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA CTM » . Cette phrase limpide et franche tombe comme un coutelas Bruxellois sur un coco nain insulaire. C’est du Antoine Crozat et ni Aimé Césaire, ni Émia Eriasec n’auraient pu nier la dureté de son contenu.

En Martinique on appelle ça un palaviré qui copule avec un bok. Les 72 heures de présence Vallsienne furent pour Letchimy l’alien créole un supplice digne d’une colique néphrétique.

Ah s’il avait su. Il n’aurait pas usé de flatteries à la con.

MV avait une mission. Alors mission accomplie.

Aussi ça ne sert à rien de tancer malhabilement Justin Daniel. Beaucoup de Martiniquais-ses voire la majorité des habitants de l’île partagent son avis.

Je ne donnerai pas le mien …tu le connais.

Aujourd’hui 21 mars 2025…il reste deux jours avant que je ne délivre une décision de justice qui va confirmer les rides honteuses de ton vrai visage d’escroc. Je suis serein comme un serin. C’est ce qu’on appelle le charme d’oiseau. N’est-ce-pas Patrick ?

