Catherine…Totor…Martinique la nouvelle donne CTM ? Du nord au sud et même dans l’espace tout le monde en parle sous cape. La Martinique va TRÈS mal. Ça ce n’est pas un secret. Les associations, les CCAS sont à l’orée de la faillite. Vous l’aurez voulu ? Bien évidemment que non.

La Collectivité Territoriale de Martinique est le symbole de l’échec d’un homme. Le responsable de ce tsunami créole s’appelle Serge Letchimy. Aussi pour euthanasier ce furoncle politique, les élus-es doivent avoir le courage de déposer une motion de défiance à la CTM. L’important n’est pas sa réussite.

L’important c’est que les Martiniquais-es soient au courant du danger d’une gestion qui va droit dans le mur. La faillite (désolé de répéter ce mot) est à nos portes.

Aussi, il est hors de question que l’actuel président du Conseil Exécutif aille au bout de son mandat (2028). Il doit reconnaître et surtout accepter sa déchéance personnelle. Il doit démissionner. Rapidement. Il y a urgence.

Rassurons nous. La nature a horreur du vide. Et nul n’est indispensable. Tellement que l’avenir se prépare aujourd’hui. Et cette photo réunissant Catherine Conconne et Bruno Nestor Azérot est une première pierre pour envisager un changement crucial. La Martinique n’a pas le choix soit elle se retrouve sur le carreau. Soit c’est le chaos.

gilles dégras