La #France, septième puissance mondiale derrière l’Inde est le pays des droits de l’homme mais c’est le territoire où on peut dire le plus de conneries notamment sur les médias. Et c’est sur LCI à ne pas confondre avec RCi…quoi que…que l’éditorialiste Julie Graziani a pu sortir une telle bouse immonde.

« Je comprends très bien qu’elle ne s’en sorte pas, c’est sûr qu’elle ne s’en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je ne connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu’est-ce qu’elle a fait pour se retrouver au Smic ? Est-ce qu’elle a bien travaillé à l’école ? Est-ce qu’elle a suivi des études ?

Et puis, si on est au Smic, eh bien il ne faut peut-être pas non plus divorcer dans ces cas-là. À un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés, et des boulets sur des boulets, on se retrouve [dans] des problèmes. »

Et pendant ce temps-là en #France pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité #Colbert le père du #CodeNoir a 1 statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne.

#martinique #guadeloupe #guyane #lareunion