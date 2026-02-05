Vie chère en Martinique : Carrefour Genipa offre de l’or en bar

février 5th, 2026

Une visite touristique à Carrefour Genipa et on a la confirmation que la vie chère est en mode open bar en Martinique.

Dans le rayon de cet hypermarché duGroupe Bernard Hayot (GBHT + cher), le poisson vole. Le prix du poisson frais décolle. On se croirait à l’aéroport Aimé Césaire. Le prix du bar a pris de la hauteur. 32.95 € le kilo. On vous laisse faire la conversion en francs. Ça risque de vous titiller l’anus. 🎶🎶Heu-reu-sement il y a l’anus…l’a…nus.🎶🎶🎶. En attendant, je me rends au rayon biscuits avec Rodrigue. Il paraît qu’il y a une promo de ouf sur les paquets de petits taux. Oups de Pépito.

