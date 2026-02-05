Ce mercredi 4 février 2026, le fou rire du soir et peut-être de l’année, a été offert par le JT de Martinique La 1ère. Un sujet sérieux qui concernait le cancer et qui est parti en sucette en passant par le légendaire prisme créole de Franck Zozor.

Un FZ surprenant. Un FZ perplexe quasi boskafien façon Dario quand il interroge un homme filmé de dos qui semble préparer rigoureusement le carnaval. Mais j’avoue que c’était drôle voire grandement dédramatisant.

Bobi et Willem ont de la concurrence. Pire…ils ont du sushi à se faire. Nems…nems.