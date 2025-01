Y a-t-il un grave scandale financier à la Cellule Régionale de la Construction (CERC) en Martinique ? C’est une bonne question.

Pour en juger, les preuves et les pièces de ce dossier brûlant sont en notre possession à Bondamanjak et sont à l’entière disposition du nouveau Préfet de Martinique, Étienne Desplanques et du nouveau Procureur de la République, Yann Le Bris.

Nous verrons si Anicet B et Antoine H élargiront le cercle de leurs amis :. À suivre…