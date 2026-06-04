Salut Clarisse,

Ce 4 juin 2026 ne sera pas pour toi un jour banal car il restera dans les annales. Tu vois, j’ai résisté à l’envie de faire un salace jeu de mots. Certains trouvent que ça lasse. Mais j’en ai cure que ça écœure.

Aussi, j’ai juste une simple question pour toi. 🎶🎶 « Clarisse are you ok…Clarisse are ok ? Are you ok ? « 🎶🎶. Je sais que tu as les moyens de mettre du piment dans ce procès. C’est Lim Ha Ong la manucure de mon petit doigt qui me l’a dit.

Alors j’ose croire que mon auriculaire et mon oreille sauront s’entendre. Je serai donc présent au tribunal pour vivre ton avenir. J’espère que tu as les moyens de ne pas le gâcher en te sacrifiant au nom des insignifiants. Demain Clarisse… tu auras l’occasion de sanctifier, de clarifier, les choses.

Bien à toi

gilles dégras