Billets d’avion. Le père Noël est une ordure.

Vous êtes antillais ? Vous voulez passer Noël en famille ? Quel bonheur pour nous, compagnies aériennes…

Comme le Père Noël est une ordure on vous réserve vous antillais le menu ultralibéral, version XXXL.

Un vol ultra cher

Garantie inconfortable

Repas d’hôpital.

Bagages pas toujours compris dans le prix.

Vous allez payer voyons…. 1779 euros AR ; Ce qui donne en francs 12 400 francs. Il n’y a pas si longtemps vous pouviez faire construire un bungalow pour ce montant….

Il y a une forte demande à Noël ?

Ne soyez pas naïf, on organise la pénurie.

On aurait pu mettre des vols supplémentaires pour répondre à la demande ? Pourquoi ferait-on cela si on peut vous faire payer plus qu’un Paris-Tokyo, avec un service minimaliste. Paris Tokyo 12 heures de vol : 1552 euros. (Prix. Air France) ?

Mais vous voyez c’est la « Haute saison » !C’est la période d’affluence à Tokyo aussi ….

On ne s’embarrasse pas de détails….

La continuité territoriale ?

Mais qu’est-ce qu’on en a à faire ? Nous sommes des entreprises privées…On est là pour faire du chiffre, pour maximiser les profits. L’Etat et les collectivités territoriales se graissent sur les prix des billets…. on est pas les seuls !

Mobilités ? Vous avez dit mobilités ?

Mais vous vivez sur quelle planète ?