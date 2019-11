+23% sur les prix en 1 année. C’est qui les pigeons ?

Selon une étude du ministère de l’écologie (?) le prix des billets d’avion au départ de la Martinique ont augmenté de +23,7% en une année !!!! *

Record de France !

Car dans le même temps les vols internationaux au départ de Paris ont augmenté de … 4% !

Qu’est-ce qui augmente de +23% en un an ? L’égalité réelle sans aucun doute.

Bien entendu, pour vendre la chose, le ministère « explique » que les prix « avaient fortement baissé en 2018″… il s’agirait d’un « rattrapage ».

On sent venir l’arnaque.

La faillite de XL Airways, la débandade de Nowegian, laisse la place aux « majors » qui font gonfler la facture.

Voyager en famille ? Oublie ça.

Prends tes rames, ton zodiac… sinon on une solution pour toi :

L’égalité réelle en marche

Devant une telle hausse, que peut-on faire ?

On a une vague idée …

Mais sinon, les responsables politiques ne semblent pas – eux – voir le problème …

En effet pourquoi réguler ce racket aérien ? Puisque personne ne proteste.

*source : indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP)