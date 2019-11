Air Caraibes vient d’annoncer ses plantureux bénéfices… et réveille en nous une volonté de justice…

Les deux compagnies et demie qui se partagent le gâteau des vols vers les DOM s’entendent pour maintenir un service très moyen et des prix très élevés, même pour ceux qui résident dans ces fameux « départements »…

Les Corses – eux – font peur aux « continentaux ».

Ils se font donc respecter.

Saviez-vous qu’ils bénéficient d’un tarif spécial en tant que « résidents Corses » sur les vols entre leur île et « le continent » ?

Lisez donc le détail de ces tarifs… tarif spécial, franchise bagage différente, conditions de remboursement… quand tu vis quelque part, tu ne voyages pas avec un string et un tuba. Les millions d’euros perdus par les voyageurs résidents en #Martinique, en #Guadeloupe et à La Réunion auraient pu servir à autre chose que les excédents de bagages.

Même la grande dame AIR FRANCE s’est pliée

Les tarifs résident sont proposés par Air Corsica, compagnie régionale… mais même la GRANDE et VENERABLE compagnie AIR FRANCE pratique cette discrimination positive : dans une page un peu « cachée » de leur site (un pop up) on peut lire : « Le tarif Résident Corse est accessible aux personnes justifiant d’un lieu de résidence principale en Corse, et effectuant un vol aller retour au départ de la Corse et à destination de Paris-Orly, Marseille, ou Nice. La durée de séjour maximale est de 120 jours (ou 6 mois pour les étudiants résidents). » Voir le pop-up Air France ici

L’Aéroport de Bastia est donc tout fier de vous expliquer le principe :

Voir ici

Pourquoi ce principe d’équité n’est pas appliqué aux Antilles ?

Continuité territoriale ?

Egalité réelle ?

Bla bla bla ? Ericka #Bareitgs est à son deuxième voyage officiel à l’île de La Réunion. C’est normal c’est chez elle. Elle concocte sûrement la recette du rougail saucisse en tube.

Air Caraïbes nique les originaires de #Martinique et de #Guadeloupe? — Bondamanjak (@Bondamanjak) 9 mai 2016

Air Corsica baisse ses tarifs pour les résidents corses

« Nous avons décidé d’appliquer des baisses significatives pour faciliter les déplacements des résidents permanents en Corse, tout en maintenant notre qualité de service, face aux compagnies concurrentes à bas coûts », indique le directeur commercial et marketing d’Air Corsica, Jean-Baptiste Martini dans les colonnes de France 3 Régions.

Lire ici