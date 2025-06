Flasque comme un visqueux lolo de mer métis, Serge Letchimy l’incapable président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique démontre chaque 60 secondes l’étendue de son impuissante crasse.

Concernant, l’invasion des algues sargasses que connaît actuellement l’île chère à Émia Eriasec, il est impuissant malgré ses fausses allures de lolo noce.

Et c’est une fois de plus le préfet Stéphane Desplanques qui doit venir à son secours comme un Lionel messie. Il faut vraiment que Tèt Boskaf se casse. Même Eddie Marajo n’en peut plus. Pourtant…