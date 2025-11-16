Cottrell-Leader Mat Mapipi 2025

C’était la Pagaie des Mapipis ce dimanche à Gros-Raisin de Sainte-Luce. Comme toujours, il y avait du monde pour admirer les yoles-rondes de Martinique durant les 3 régates à deux voiles. Touristes, lucéens, amateurs venus de toute la Martinique, coursiers remplaçants, staffs, occupaient le bord-de-mer sous les raisiniers en évitant les mancenilliers aux troncs cerclés de rouge.

La première manche a été remportée par UFR Chanflor (1 pt) devant Cottrell Leader Mat (2pts), CFA Umih Formation (3 Pts) et SARA Autodistribution (vergue cassée 4 pts) et Rosette l’Appaloosa (5 pts).

A la deuxième Cottrell Leader Mat (1+2) terminait à la première place devant SARA Autodistribution (2+4) UFR Chanflor (3+1) CFA Umih Formation (4+3) Rosette l’Appaloosa (5+5).

Au terme d’une magnifique troisième manche, pleine de rebondissements, Loïc Mas et son équipage remportaient la la course et la Pagaie des Mapipis 2025.