Fenêtre qui fit naître une vue imprenable sur le Tribunal correctionnel de Paris. Rendez-vous les 17-18-20-novembre-2025 pour un live qui prendra de la hauteur au coeur de la démocratie participative. À suivre.
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.