novembre 16th, 2025

Lundi 17 novembre 2025 dès 8 heures, la Martinique sera symboliquement accrochée aux lèvres du Tribunal correctionnel de Paris. À la porte de Clichy dans son froc, il sera 13h et la cacarèle créole va prendre de la hauteur au coeur de la démocratie participative.

Bondamanjak sera aux premières loges de la bande…FM. Aussi, on vous invite à faire de même. Pour ce, rien de plus facile :

Le 17 NOVEMBRE 2025…vous voulez suivre le LIVE du procès historique de SERGE LETCHIMY au Tribunal correctionnel de Paris…nous avons la solution

https://www.bondamanjak.com/le-17-novembre-2025-vous-voulez-suivre-le-live-du-proces-historique-de-serge-letchimy-au-tribunal-correctionnel-de-paris-nous-avons-la-solution/

