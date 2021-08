Covid-19…7 107 nouveaux cas en Guadeloupe…16 DÉCÈS en quatre jours

[#COVID19] Point de situation en Guadeloupe Au lundi 16 août, la situation demeure extrêmement préoccupante avec un nombre de nouveaux cas égal à 7 107 à ce jour.

1 nouveau cluster a été enregistré depuis vendredi. Actuellement 40 clusters sont en cours de suivis en Guadeloupe et dans les Îles du Nord. Les évacuations sanitaires se poursuivent. 4 EVASAN (évacuations sanitaires) ont été opérées la semaine dernière et 6 sont programmées mercredi 18 dans le cadre de l’opération « Hippocampe ».

Les capacités en soins critiques et en réanimation sont de 57 lits au CHU et ont doublé de 12 à 24 au CHBT durant ce week-end. Le nombre de lits armés est désormais de 81 sur le territoire. 70 patients, dont 60 COVID, se trouvaient ce matin en réanimation, soient 5 patients de plus que vendredi. La montée en puissance des lits de soins critiques va se poursuivre cette semaine avec l’arrivée de nouveaux renforts matériels et humains.

16 décès supplémentaires sont à déplorer depuis le dernier point de situation de vendredi dernier. Le plus jeune avait 39 ans.Respectons les gestes barrière et faisons nous vacciner : c’est la seule voie possible !

Se faire vacciner, c’est se protéger et protéger les autres !