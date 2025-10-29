Démission de FÉLIX MÉRINE : la Collectivité Territoriale de Martinique…fèmen yol ou di kon klo !!!

Difé pri la CTM. Maïté Cabrera, l’experte en communication perte tee Nantes, a dû en fin de journée mettre le bête en « i » façon hystérique pour sortir du bunker afin répondre à cet article : https://www.bondamanjak.com/felix-merine-demissionne-du-conseil-executif-de-la-collectivite-territoriale-de-martinique/

Et Bondamanjak CONFIRME l’information. Ce n’est pas une FAKE NEWS, c’est une FUCK NEWS. C’est l’information qui ne sort pas sur le média zagayak Zayactu, à RCI, à RFO ATV et tout ceux qui sucent et lèchent goulument le chibre letchimyen pour avoir des subventions qu’ils ne verront JAMAIS. Notamment Zayactu qui ignore que Serge Letchimy est convoqué les 17, 18 et 20 novembre 2025 au Tribunal Correctionnel de Paris pour la retraite illégale. Eh oui…on a la presse d’enculés-es qu’on mérite.

Revenons au cas Mérine. C’est au moins la quatrième lettre de démission que Félix Mérine envoie à la Collectivité Territoriale de Martinique. Félix bon épi sa.

Il en a marre d’être sur cette yole de tocards qui navigue dans la merde alors que lui préfère la mer. L’amer…il n’en peut plus. Il n’en veut plus. Mérine rivers to cross

Alors on parle pour prendre les gens pour des cons, des Ti Sonson comme ils aiment dire…de MISE EN RETRAIT. Cela ne se peut les gens. Ce n’est pas possible. Ce n’est pas légal. Vous imaginez la situation si tous les candidats-es aux Municipales de mars 2026, se mettaient en retrait. Ce serait pire qu’un coït ou un koké interrompu…

Alors on va parler entre nous…pas la peine de faire des transferts ou des copies d’écran aux boskafiens. Bondamanjak sera présent à Paris en novembre…putain…on va se marrer. Vous vous rendez Comte (Cyril)…fêter NOËL un mois avant…putain…Pétain comment peut-on ? En bon dard et en tout cas car…

Au fait…puisque c’est une fake news…j’attends la plainte et le procès comme pour la catégorie C qui a détourné 2.8 millions d’euros. J’attends. J’attends comme les juifs attendent le messie. Mais si…mais si.Lionel..LOL

Putain…landjet manman sa pito…léga zot ka fè mwen ri…le vrai…Oooooooh reallllllyy!!!

gilles dégras