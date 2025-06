Plus rien ne va dans l’île chère à Emia Eriasec. Deux nouveaux cas de détournements de fonds publics auraient été identifiés à la Collectivité Territoriale de Martinique. On n’ose pas le croire. Ce n’est pas possible. ce n’est pas peau cible.

Pour l’heure, la cellule investigation du PJB (Pôle Juridique de Bondamanjak) est sur la brèche pour compiler des éléments afin de mettre ces nouvelles dérives en lumière. A suivre…