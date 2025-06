« Cathou…le président…ce n’est plus moi…c’est Louis ». Ca part régulièrement en sucette à la collectivité Territoriale de Martinique. Face à l’incompétence graduelle et stratosphérique de Serge Letchimy, voilà que le fougueux conseiller territorial Louis Boutrin tente de prendre le pouvoir de police en envoyant cette lettre au Préfet de l’île chère à Emia Eriasec. LB réclame haut et fort la démission de Catherine Conconne et ses colistiers. Pas moins que ça. Pourtant la sénatrice n’est pas une ancienne élève du Lycée des jeunes filles. Etrange. Autant que bizarre.