Et… j’attends la réaction des féministes de Martinique

La Martinique épouse de plus en plus le C de corruption mais en sus, elle s’acoquine du Q de .mq qui rime avec aime cul. Vous me direz que chacun, a le droit et même le doigt de gérer son fion comme bon lui semble. Vainqueur …vingt culs.

Sauf que sur la page Facebook de Mada Familia, il fait bon de lire cette belle annonce pour une soirée privée où …« 3 SOUMISES sauront satisfaire vos désirs les plus coquins jusqu’au petit matin ».

Après…on fera pour la énième fois des marches blanches…quand il y aura des pertes blanches au coeur d’une nuit blanche…en attendant, j’attends Avec une impatience patiente, la réaction des féministes de Martinique. J’attends…tout en étant…tendu. Bien entendu.