WELCOME à la MAISON -6 ème édition- le rendez-vous des loueurs saisonniers en Martinique

Welcome à la Maison – Le salon des loueurs saisonniers s’impose comme un rendez-vous incontournable pour le secteur. Ce samedi 31 mai 2025, l’ex-aérogare du Lamentin en Martinique accueille la 6ᵉ édition de Welcome à la Maison, le salon devenu référence pour les acteurs de la location courte durée aux Antilles.

Après l’annulation de l’édition 2024 en raison du climat social, l’année 2025 est placée sous le signe de l’évolution des pratiques, de la professionnalisation croissante, et de l’innovation au service de l’hospitalité.

Visitez le site welcomealamaison.com 06 58 65 09 93 [email protected] Madly SCHENIN-KING Réglementation, fiscalité, patrimoine, marché nord-américain : des sujets brûlants Cette année, le salon des loueurs saisonniers renouvelle son format avec des conférences expertes, des ateliers pratiques et surtout : un regard lucide sur l’avenir de la location saisonnière dans un contexte réglementaire mouvant.

Au cœur des échanges cette année : La loi Le Meur, alias « loi anti-Airbnb », décryptée pour ses impacts concrets ; Les codes culturels des touristes nord-américains pour mieux les accueillir ; La fiscalité expliquée de manière pratique et accessible ; Le branding pour construire une marque forte et se démarquer ; Sans oublier des stands de partenaires, des jeux et des rencontres inspirantes entre loueurs expérimentés.

Créé en 2017, welcomealamaison.com confirme son rôle de salon de référence pour une location saisonnière durable, rentable et bien pensée. Ils ont déjà confirmé leur présence !

Aurélie Templé Experte en fiscalité

Odile St-Prix Marajo Professionnelle du rangement

Eric Pétricien Investisseur immobilier

Yann Joseph-Alexandre Investisseur immobilier

Valérie Vulcain Experte tourisme

Nadia Cléry-Audenay Investisseuse immobilier

Date : samedi 31 mai 2025

Lieu : Ex-aérogare de l’aéroport Aimé Césaire

Horaires : 8h-17h30

Tarif : 29 € en ligne – 39 € sur place