FANON IN NEW YORK 🎥🎥🎥 ⭐️⭐️⭐️

Ce dimanche 14 décembre 2025, le cinéaste antillais Jean-Claude Barny présentera son dernier long métrage à New York lors d’une projection unique et exceptionnelle.

Salué comme une œuvre marquante, ce film rend hommage à l’une des figures les plus emblématiques de la lutte contre le colonialisme et pour la libération : le Dr Frantz Fanon.

Cet événement exclusif marquera la première new-yorkaise du film, en présence du réalisateur. Le public est invité à découvrir un vibrant hommage cinématographique qui met en lumière l’héritage toujours actuel de Fanon et sa pertinence contemporaine.