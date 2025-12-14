FANON IN NEW YORK 🎥🎥🎥 ⭐️⭐️⭐️

décembre 14th, 2025

Ce dimanche 14 décembre 2025, le cinéaste antillais Jean-Claude Barny présentera son dernier long métrage à New York lors d’une projection unique et exceptionnelle.

Salué comme une œuvre marquante, ce film rend hommage à l’une des figures les plus emblématiques de la lutte contre le colonialisme et pour la libération : le Dr Frantz Fanon.

Cet événement exclusif marquera la première new-yorkaise du film, en présence du réalisateur. Le public est invité à découvrir un vibrant hommage cinématographique qui met en lumière l’héritage toujours actuel de Fanon et sa pertinence contemporaine.

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer