Fort-de-France… après les boucans de la baie…le boucan du canal 😱😱😱🔥🔥

janvier 1st, 2026

Le 31 décembre 2025, un violent incendie s’est déclaré au centre-ville de Fort-de-France en Martinique. Pas de victimes mais des dégâts importants.

Voir les vidéos :

https://vm.tiktok.com/ZNR6EoVoE/

https://vm.tiktok.com/ZNR6oyn7R/

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer