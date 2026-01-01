Fort-de-France… après les boucans de la baie…le boucan du canal 😱😱😱🔥🔥

Le 31 décembre 2025, un violent incendie s’est déclaré au centre-ville de Fort-de-France en Martinique. Pas de victimes mais des dégâts importants.
Voir les vidéos :
https://vm.tiktok.com/ZNR6EoVoE/
janvier 1st, 2026
