GBH : Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir…

Elle, c’est elle que Bernard Hayot a choisi pour désormais porter la sainte parole du Groupe Bernard Hayot (GBH) à la Martinique.

Elle, c’est elle qui a déclaré hilare et modeste. Youpi nou pwan yo.

Elle, c’est elle qui plaide également pour la gendarmerie et la police dans tous les dossiers de répression des militants rouge, vert, noir avec un accent pointu et des arguments d’un autre temps dont elle ne se rend pas compte, ni de l’incongruité de sa parole, ni de l’inadmissibilité de sa pensée.



Mais…le plus comique, c’est que dans le même temps, alors qu’elle est bâtonnier de l’Ordre des Avocats, un scandale financier est en train de couver ses oeufs : la CARPA, la banque de l’Ordre des Avocats est en grave déficit et a été mise sous tutelle d’un avocat de France le pays des doigts dans l’homme noir.



Ah Fanon ! qu’en penses-tu ?

Ah Aimé ! qu’en dis-tu ?

Ah Émia que vis-tu ?

Ah Bernard ! Qu’en fais-tu dans cet univers touffu mais foutu ?





gilles dégras