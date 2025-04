Scandale financier en Martinique : REJI…la traite née gruyère

Le dossier REJI est un puits nébuleux sans fin en Martinique. À ce rythme, on va creuser le premier tunnel reliant Fort-de-France à Bruxelles en passant par Paris. On va donc prendre de hauteur…oups de la profondeur pour découvrir les dessous du système boskafien.

Selon nos sources, dans le volet « bouffe », on va appeler ça comme ça, on retrouve trois traiteurs. Un de la charmante commune du Robert, un de Fort-de-France, la ville chère à Émia Eriasec et un du Carbet. Un fructueux trafic qui prouve que ces gens avaient grand appétit.

Pour l’heure, on va faire une pause car le 14 AVRIL 2025 c’est dans trois jours. À Bondamanjak nous suivons actuellement un séminaire non euphorisant pour pouvoir aborder ce jour historique sans dimension hystérique. À suivre…