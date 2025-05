Depuis moult années Luc Léoture démontre via son verbe qui maitrise les sujets, que la liberté d’expression doit se libérer au quotidien. Et ce n’est pas François Gabourg qui dira le contraire. Sur son mur Facebook et sur la page Martinique Authentique photos il décrit avec notamment son oeil les vrais gens…un challenge qui torture inlassablement la facticité actuelle…

Ce récent épinglage vaut son pesant de pwa dans Gaule…car Île-Est-Libre-Luc…

“Chaque épisode réunit cinq personnalités ultramarines et d’ailleurs, aux parcours riches et variés (artistes, entrepreneurs, sportifs, personnalités publiques), pour partager un moment de débats, de confidences et de complicité, sous le regard bienveillant et aiguisé de Kelly Babo, journaliste et présentatrice charismatique.“

Personnalités? charismatique ? holà….

« Ingrid Littré, Catherine Marceline, Riddla, Bobi, Steeven Jean-Yves Zamor, Lionel Nidaud. »

A quand un dîner autour d’un Tinen Mori avec des verres Arcopal , avec des “vrais“ gens…charpentier, agriculteur, enseignant, maçon, infirmière, chauffeur, pêcheur, médecin, dentiste, etc….?

ces gens qui sont utiles au collectif….