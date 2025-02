Kalashflix versus Ingridflix…pourquoi il vaut mieux ne pas choisir…

Depuis 2018, année du clap de fin de leur couple, Ingrid Littré et le chanteur Kalash ont commué un film en série façon Netflix. 7 ans que les scénarii s’enfilent comme des perles empreintes de poudre de perlimpinpin. Récemment IL a publié un livre qui délivre des livres et des kilos de tumulte qui intéressent les férues de feuilletons braises îliens. Récemment, il (lui) a pété une durite. Un pétage si hard que les nombreux posts ont été supprimé.

Même si cette triste histoire entre deux êtres fait le buzz…ça n’a rien de drôle. Il serait temps que ces gens passent à autre chose. Il vaut mieux être en mode…🎶🎶🎶pa mélé pa mélé…da da da…🎶🎶

Au fait ma voisine de gauche a des problèmes avec son mari. Quand je la croise…je parle de bokit. Notamment du bokit hareng saur. Ça l’occupe. Et elle pense à autre chose.

Reste à savoir si Ingrid et Kalash tout comme Anicet et Antoine aiment le BHS ? Il faudrait que je me penche sur cette question. J’avoue que le doute m’habite.