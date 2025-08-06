La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) pourra t-elle PAYER les salaires de ses agents en septembre 2025 ?

Rien de va plus en Martinique. Cette phrase sonne comme un terrible et slow slogan qui ne prend pas de gants. Martinique Transport ne peut pas payer ses sous-traitants…qui eux ne peuvent pas verser des salaires à leurs employés-es. Ça a l’air de rien…mais sans salaires…on a les fesses à l’air. Drôle d’effet pour complètement défait.

Mais le pire transpire et respire. Récemment un banquier me rencontre sur plage déserte du côté de Sainte-Luce. D’ailleurs ce banc de sable ne l’est plus puisque nous sommes deux. Il me dit : »Gilles, en septembre, 2025, la Collectivité Territoriale ne pourra pas PAYER les salaires de ses agents. J’ouvre alors de grands yeux loli. Il poursuit :« La CTM n’a pas d’argent. C’est le trésorier payeur général (TPG) qui va devoir avancer cet argent qui sera considéré comme une somme à rembourser à l’État ».

Bon je vous laisse. Je dois aller voir le Tabou Combo à l’Appaloosa. Et man ja anrita…le vrai. 🎶🎶🎶Sé Tabou…sa sé Tabou…🎶🎶🎶