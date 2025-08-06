La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) pourra t-elle PAYER les salaires de ses agents en septembre 2025 ?

août 5th, 2025

Rien de va plus en Martinique. Cette phrase sonne comme un terrible et slow slogan qui ne prend pas de gants. Martinique Transport ne peut pas payer ses sous-traitants…qui eux ne peuvent pas verser des salaires à leurs employés-es. Ça a l’air de rien…mais sans salaires…on a les fesses à l’air. Drôle d’effet pour complètement défait.

Mais le pire transpire et respire. Récemment un banquier me rencontre sur plage déserte du côté de Sainte-Luce. D’ailleurs ce banc de sable ne l’est plus puisque nous sommes deux. Il me dit : »Gilles, en septembre, 2025, la Collectivité Territoriale ne pourra pas PAYER les salaires de ses agents. J’ouvre alors de grands yeux loli. Il poursuit :« La CTM n’a pas d’argent. C’est le trésorier payeur général (TPG) qui va devoir avancer cet argent qui sera considéré comme une somme à rembourser à l’État ».

Bon je vous laisse. Je dois aller voir le Tabou Combo à l’Appaloosa. Et man ja anrita…le vrai. 🎶🎶🎶Sé Tabou…sa sé Tabou…🎶🎶🎶

