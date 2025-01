La Collectivité Territoriale de Martinique sera-t-elle très bientôt mise sous tutelle ? C’est la GRAVE question qui torture ceux et celles qui se préoccupent de l’avenir de l’île chère à Émia Eriasec. Selon nos sources le retour à Plateau Roy de Pierre Stefanizzi ex directeur général adjoint en charge des finances et du contrôle interne est imminent il devrait remplacer l’actuel DGS Jordan Eustache alias Tatache la tâche. On n’ose pas le croire.

Et comme il n’y aurait plus d’argent à la CTM et qu’on n’a toujours pas retrouvé les 2 millionsd’eurosdisparus…on parle de licenciements (plusieurs centaines) et de fortes envies de départs.

L’actuel DGA finances Marc Sainte-Foie envisagerait sérieusement de faire ses cartons contrairement à Serge Letchimy qui se prend hélas…trois fois hélas pour un…laminaire. À suivre