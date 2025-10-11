La France entre Lecornu…et le corniaud ?

La France le pays des doigts dans l’homme, notamment noir, vit actuellement un drôle de film. Sur les écrans de Navarre s’affichent deux têtes qui ne font pas rire tout le monde. Pourtant le monde entier se marre.

Sébastien Lecornu tel un éphèbe moderne vient démontrer et enrichir l’immaturité politique actuelle.

Emmanuel Macron le président de la République s’entête à étêter les principes de la démocratie en renommant un premier ministre démissionnaire.

Louis de Funès et Bourvil adoreraient cet hilarant et désopilant mélange visqueux entre funeste et vaudeville.