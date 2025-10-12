Retraite illégale de Serge Letchimy : quand on est dans la merde et qu’on évoque le cas Sandra…le cas Casanova salit les draps

Contrairement à Cantudet Sandra, Sandra Casanova n’est pas la fille du Père Noël . C’est bien pour cela qu’on ne va pas lui faire de cadeaux…

Cachez ce peuple qu’on ne saurait voir…

Donc, Serge Letchimy et Didier Laguerre deux konpè lapen boskafiens de Martinique vont être jugés. Pour une retraite douteuse, financée – dit-on – avec l’argent public.

Et que trouve-t-on d’indécent ? Pas le soupçon de détournement. Pas la confiance trahie. Non : l’idée qu’un blog explique aux citoyens comment assister au procès.

Ah oui, pardon. Le peuple est bon pour voter, pas pour regarder. Bon pour payer, pas pour demander des comptes. Spectateurs aux élections, mais surtout pas dans une salle d’audience. C’est ça être un Ti Sonson dans le piteux Pitt créole.

Il est trop facile de se draper dans la « dignité » et l’« humanité » pour esquiver la vraie question : a-t-on ou non joué avec l’argent des contribuables ?

Alors non, le scandale n’est pas dans les bancs du public.

Le scandale est peut-être, tout simplement, dans le box des accusés.

Le tribunal jugera les élus, pas les spectateurs. Et si la salle est pleine, ce n’est pas du voyeurisme : c’est la démocratie qui reprend sa place au premier rang.

Alors Sandra…ne sois pas un pian humain, prends de la hauteur au coeur de la vie de la cité, même si je sais que ce n’est pas dans tes capacités.

gilles dégras qui t’emmerde.