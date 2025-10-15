Quand la Jamaïque dévoile ses scandales, la Martinique doit regarder ses choix.

Un procès retentissant

En Jamaïque, l’ancien ministre Ruel Reid et l’ex-président de la Caribbean Maritime University, Fritz Pinnock, sont actuellement jugés pour avoir détourné plus de 50 millions de dollars jamaïcains destinés à la jeunesse vulnérable. Corruption, fraude, complot : un scandale d’État.

La Martinique concernée

Ce procès nous interpelle. Car Pinnock, aujourd’hui poursuivi, signait en 2016 en Martinique un protocole avec le Cluster GAT Caraïbes, dirigé alors par Sandra « non pas toi… » Casanova, aujourd’hui élue de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).

Des alliances douteuses

Mme Casanova n’est pas impliquée dans ce dossier. Mais pourquoi la CTM a-t-elle engagé un partenariat sans enquête préalable ? Associer la Martinique à de tels acteurs, c’est exposer notre territoire à des fréquentations compromettantes.

Coopérer, oui. Mais avec rigueur

Les libéraux caribéens séduisent par leurs discours de modernisation. Mais derrière, trop souvent : clientélisme, opacité et détournements.

La coopération régionale est nécessaire. Mais elle doit être vigilante et transparente.

Sinon, la Martinique paiera l’aveuglement de ses élus. Avons-nous été à la hauteur ? Bonne question. À suivre.

gilles dégras

Quelques notes pour permettre à votre analyse du dossier de prendre de la hauteur au coeur de la démocratie participative créole…

2014

• Caribbean Maritime Magazine : première apparition documentée.

Sandra Casanova est présentée comme fondatrice/présidente du Cluster GAT Caraïbes (logistique et transport, Martinique). Elle est déjà impliquée dans des échanges régionaux avec la Jamaïque via la Caribbean Shipping Association (CSA).

⸻

2016

• Mai 2016 (Martinique) – Salon SCTL (Supply Chain & Transport Logistics) :

• Partenariat officiel entre le Caribbean Maritime Institute (CMI, Jamaïque) et le Cluster GAT Caraïbes.

• Signature d’un MOU : la légende officielle cite Sandra Casanova (présidente GAT Cluster Caraïbes) aux côtés de Dr Fritz Pinnock (CMI) et Ibrahim Ajagunna.

• Le ministre jamaïcain Ruel Reid participe à l’événement.

• Novembre 2016 (Kingston, Jamaïque) – Conférence A Touch of France :

• Sandra Casanova est panéliste (Cluster GAT Caraïbes Logistique & Transports, Martinique).

• Aux côtés de Dr Fritz Pinnock (CMI) et d’acteurs jamaïcains du shipping.

⸻

2018

• Élection au Conseil d’administration de la Caribbean Shipping Association (CSA) :

Sandra Casanova devient membre du board, ce qui renforce ses liens institutionnels avec la Jamaïque (siège de la CSA à Kingston).

⸻

2019

• Cluster GAT Caraïbes reste listé dans les réseaux européens et caribéens (ECCP, CSA).

• Sandra Casanova y figure toujours comme présidente/manager.

• Pas de trace d’implication dans des affaires judiciaires jamaïcaines.

⸻

✅ Résumé :

Entre 2014 et 2019, Sandra Casanova apparaît dans des événements institutionnels, partenariats académiques (CMI/CMU), et réseaux logistiques.

• Le point fort est le MOU signé en 2016 avec le Caribbean Maritime Institute, dirigé alors par Fritz Pinnock (plus tard co-accusé avec Ruel Reid).

• Toutefois, aucune source ne la relie aux poursuites pour fraude ; son rôle reste limité au cadre professionnel et partenarial.