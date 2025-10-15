Quand la Jamaïque dévoile ses scandales, la Martinique doit regarder ses choix

octobre 15th, 2025

Quand la Jamaïque dévoile ses scandales, la Martinique doit regarder ses choix.

Un procès retentissant

En Jamaïque, l’ancien ministre Ruel Reid et l’ex-président de la Caribbean Maritime University, Fritz Pinnock, sont actuellement jugés pour avoir détourné plus de 50 millions de dollars jamaïcains destinés à la jeunesse vulnérable. Corruption, fraude, complot : un scandale d’État.

La Martinique concernée

Ce procès nous interpelle. Car Pinnock, aujourd’hui poursuivi, signait en 2016 en Martinique un protocole avec le Cluster GAT Caraïbes, dirigé alors par Sandra « non pas toi… » Casanova, aujourd’hui élue de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).

Des alliances douteuses

Mme Casanova n’est pas impliquée dans ce dossier. Mais pourquoi la CTM a-t-elle engagé un partenariat sans enquête préalable ? Associer la Martinique à de tels acteurs, c’est exposer notre territoire à des fréquentations compromettantes.

Coopérer, oui. Mais avec rigueur

Les libéraux caribéens séduisent par leurs discours de modernisation. Mais derrière, trop souvent : clientélisme, opacité et détournements.

La coopération régionale est nécessaire. Mais elle doit être vigilante et transparente.
Sinon, la Martinique paiera l’aveuglement de ses élus. Avons-nous été à la hauteur ? Bonne question. À suivre.

gilles dégras

Quelques notes pour permettre à votre analyse du dossier de prendre de la hauteur au coeur de la démocratie participative créole…

2014
• Caribbean Maritime Magazine : première apparition documentée.
Sandra Casanova est présentée comme fondatrice/présidente du Cluster GAT Caraïbes (logistique et transport, Martinique). Elle est déjà impliquée dans des échanges régionaux avec la Jamaïque via la Caribbean Shipping Association (CSA).

2016
• Mai 2016 (Martinique) – Salon SCTL (Supply Chain & Transport Logistics) :
• Partenariat officiel entre le Caribbean Maritime Institute (CMI, Jamaïque) et le Cluster GAT Caraïbes.
• Signature d’un MOU : la légende officielle cite Sandra Casanova (présidente GAT Cluster Caraïbes) aux côtés de Dr Fritz Pinnock (CMI) et Ibrahim Ajagunna.
• Le ministre jamaïcain Ruel Reid participe à l’événement.
• Novembre 2016 (Kingston, Jamaïque) – Conférence A Touch of France :
• Sandra Casanova est panéliste (Cluster GAT Caraïbes Logistique & Transports, Martinique).
• Aux côtés de Dr Fritz Pinnock (CMI) et d’acteurs jamaïcains du shipping.

2018
• Élection au Conseil d’administration de la Caribbean Shipping Association (CSA) :
Sandra Casanova devient membre du board, ce qui renforce ses liens institutionnels avec la Jamaïque (siège de la CSA à Kingston).

2019
• Cluster GAT Caraïbes reste listé dans les réseaux européens et caribéens (ECCP, CSA).
• Sandra Casanova y figure toujours comme présidente/manager.
• Pas de trace d’implication dans des affaires judiciaires jamaïcaines.

✅ Résumé :
Entre 2014 et 2019, Sandra Casanova apparaît dans des événements institutionnels, partenariats académiques (CMI/CMU), et réseaux logistiques.
• Le point fort est le MOU signé en 2016 avec le Caribbean Maritime Institute, dirigé alors par Fritz Pinnock (plus tard co-accusé avec Ruel Reid).
• Toutefois, aucune source ne la relie aux poursuites pour fraude ; son rôle reste limité au cadre professionnel et partenarial.

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer