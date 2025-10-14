Quand Sandra Casanova raconte des CONNERIES !!!

Récemment j’échange avec un ami qui n’est pas sur LinKedin car il trouve ce réseau un peu coincé du cul et du QI. On parle du Cas Sandra Casanova (CSC) et il me fait remarquer que je n’avais pas publié la prose imbécile de la miss. Cet oubli sera donc réparé.

Une société connectée mais fragmentée, où règnent le cynisme et l’indécence.



Quand un seul individu veut faire d’un tribunal un spectacle, la société toute entière se perd.

Quand le silence tient lieu de courage, l’indécence s’installe.

Réflexion sur une dérive inquiétante de notre époque….



Je suis profondément choquée par le cynisme et la cruauté qui s’installent peu à peu dans notre rapport collectif à la justice et à la vie publique.

En France comme en Martinique, il devient presque banal de vouloir « abattre » des responsables politiques sur la base de suppositions, de divergences idéologiques, ou d’affaires qui relèvent plus souvent de la complexité administrative que de la véritable « affaire judiciaire ».



Je découvre, stupéfaite, qu’un blog se permet de publier un « guide pratique pour assister au procès » de deux élus martiniquais, détaillant comment accéder au tribunal, à quelle heure arriver, et même ce qu’il faut apporter.

Comme si la justice devait devenir un spectacle, et non un moment solennel où la vérité se cherche dans la sérénité et le respect.



On ne s’interroge plus sur le fond, sur la réalité des faits, ni sur la présomption d’innocence, mais sur la meilleure place pour assister “à l’épreuve” que traversent ceux qu’on n’aime pas.

Ce voyeurisme judiciaire traduit une dérive plus large : celle d’une époque où la politique se réduit à la démolition, et où le silence environnant devient plus assourdissant encore que la clameur des détracteurs.



Ce phénomène ne touche pas seulement nos élus : il dit quelque chose de nous, de nos sociétés connectées mais fragmentées, où l’émotion supplante la réflexion, et où “voir tomber l’autre” semble plus gratifiant que “chercher la vérité ”.



La justice doit éclairer, jamais humilier.



Et la dignité, celle des personnes, des institutions et du peuple mérite mieux que des invitations à assister à un procès comme à un divertissement public.



Peut-être faudrait-il se souvenir que détruire l’autre n’a jamais rien construit.

Et que la grandeur d’une société se mesure à sa capacité à rester humaine, même dans le désaccord.



hashtag#Respect hashtag#Justice hashtag#Martinique hashtag#ÉthiquePublique hashtag#Leadership hashtag#Humanité

Sauf que dans plusieurs pays, les procès sont filmés. Sandra…arrête de dormir sans drap…car en bon dard et en tout cas car…quand on a l’effet salaire, on s’enrhume notamment du cerveau. Avec ou sans rime.