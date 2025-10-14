Il y a-t-il un autre R en Martinique ? Un R plus vil, un dard de ville ? C’est une bonne question. Un R qui ne manque pas d’aiR. Mais qui souffle le vent d’un RACISME devenu oRdinaiRe.

Benjamin Aires. C’est son nom. Ça ne s’invente pas.

Cet homme digne héritier d’Antoine Crozat sévit dans l’île chère à Émia Eriasec. Il est chef des ventes chez Sodiva une enseigne automobile du groupe Citadelle, la Bastille créole de Cyril Comte. CC, ce célèbre homme blanc qui a voulu supprimer le 22 mai en tant que jour férié.

Et quand récemment Emmanuel « Buenos » Aires qui aime sûrement plus l’argent que l’Argentine, poste sa bouse raciste sur LinkedIn…eh oui ça arrive malgré le caractère pète sec du réseau : https://www.bondamanjak.com/sodiva-ne-rate-pas-loccasion-de-faire-lapologie-de-lesclavage-en-martinique/

…la réaction légitime d’un indigène le gêne.

Mais il est sûr de lui. La Martinique c’est la France le pays des doigts dans l’homme noir et sa vidéo va passer comme un zouk à la Poste. « Vous êtes Visiblement la seule personne à trouver quelque chose de « dérangeant » ou « dégradant » dans cette vidéo ». Tout Moun an Lamborghini na na na…Oui Bwana. Erreur.

Erreur. Moins d’une heure, après la publication de mon post, le lien n’est plus.

Que s’est-il passé ? Censure Linkedin ? Pas du tout. Benjamin a perdu sa verve de virulent vit roulant leucoderme ? Benjamin n’a plus la main ? Lolo’w an lanmen’w ? Bonnes questions. Une seule chose est sûre…SODIVA TE FAIRE FOUTRE.