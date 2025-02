Quand RCI parle du Groupe Bernard Hayot (GBH)…pensez Alexandra et lisez…

Quand les membres de la rédaction de RCI Martinique doivent écrire un article qui concerne le Groupe Bernard Hayot (GBH), leur cerveau collectif passe en mode gastro-entérite. Pourtant Claude François n’évoque pas les sirènes du célèbre port égyptien. Du coup, quand dans cet article on parle de marches arrières au lieu de marges arrières…on peut imaginer que le R et les petits taux ont encore frappé les esprits en bon dard et en tout cas car ça marque les esprits prix comme diraient Anicet et Antoine.