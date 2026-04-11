La guerre de l’eau aura t-elle lieu en Martinique ?

Sur la question de l’eau, la Martinique est en plein chauvinisme. Et il y en a deux qui sont en train de se crêper le chignon tout en se prenant la tête en respectant les gestes barrières mais ça ne va pas durer.

D’un côté, Serge Letchimy qui est en apnée et a donc la tête sous l’eau entre l’échec de l’appel de Fort-de-France l’appel au tribunal de Paris et la CTM qui ne sait plus à qui elle ne doit pas de l’argent.

De l’autre, Yan Monplaisir alias Saint-Joseph mon cher fidèle qui, n’est pas cool avec le coolie créole.

Entre les deux hommes dlo ja dépasé farinn.

Entre anagramme de EAU qui revendique l’Autorité Unique de l’EAU, on ne sait plus qui est autonomiste ?

L’homme de droite qui affirme dur comme Pierre que les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises, ce sont les martiniquais ou le fumiste boskafien qui respire à plein poumons sous les fraîches jupes odorantes de l’État français ? Suck.

Pour l’heure, YM scier la branche sèche de celui qui a été le GRAND MUET des récentes Municipales. Pour preuve il vient d’envoyer une missive aux élus-es de l’île chère à Émia Eriasec.

On va se marrer. On verra …qui a des couilles ? Qui a des ovaires ? Le débat est tout vert pour savoir qui va franchir la ligne rouge pour défier le dictateur tâteur. Tout cela est très tentant…

À suivre…

gilles dégras