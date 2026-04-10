Martinique La 1ère diffuse en plein JT un infomercial déguisé en publi-reportage sur la franc-maçonnerie

Mardi 7 avril 2026, Martinique La 1ère était en mode Piton de la Fournaise. Et même en piteux de la fourre naze. la lave, nerf d’une médiocrité crasse a dévalé et avalé les pentes visqueuses d’une déontologie sodomisée par le souffle brûlant d’un soufre spécifiquement créole au coeur d’une résilience imbécile.

Dans le JT du soir, créneau de grande écoute, Kelly Babo a présenté un sujet pas beau. 3 minutes 13 consacrées à la Franc-maçonnerie. Comme dirait Louis Chédid, T’as beau pas être Babo, oh, oh, oh, oh

Monde cinglé, hé, hé, hé, hé,

J’t’ai dans la peau, oh, oh, oh, oh

J’t’aime, t’aime, t’aime. Un quasi publi-reportage maquillé en infomercial.

Heureusement à la rédaction, à la Tour Lumina, grâce au rapport au top de notre taupe nous avons appris que Franck Zozor a refusé, franc comme il est, de faire un tel sujet. Pire, Cécile Marre a poussé une gueulante à la Lucas Patron. « Kisa ka alé la a ? Zot ka pèd tèt zot ou kwa an kounia manman zot ».

Des propos qui nous font douter de l’authenticité de l’audio que nous avons reçu. Vous savez avec Chatgpt…ça flatule entre je pète la forme. Et…je pète, la forme. Eh oui le fond copule souvent avec la forme.

Alors quand l’autre Franck (Edmond-Mariette) a hérité de la boule puante et doit gérer ce cadeau piégé à la nitroglycérine…ça donne ça.

Eh oui, la Martinique entre sectes, religions, et autres manipulations de la croyance connaît actuellement une grave gastro-entérite spirituelle.

Mon voisin de gauche lui, depuis trois semaines, admire un bokit hareng-saur qu’il a placé au coeur d’une chapelle ardente située dans son jardin.

Le matin et le soir, il prie, il chante des louanges. Je crois sans trop y croire qu’il aura du mal à ne pas partir en sucette. Croisons les doigts.