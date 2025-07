LA HONTE !!! LE MÉPRIS !!!

Alors que nos élus-es vont régulièrement sucer la Tour Eiffel (financée par la dette d’Haïti). La France le pays des doigts dans l’homme continue de MÉPRISER les indigènes factices et serviles de ses « ex colonies ».

Ce 10 juillet 2025, 4 jours avant sa fête nationale, La France le pays des doigts dans l’homme noir organise un Comité Interministériel des Outre-mer (CIOM) mais aucun élu de ces territoires ne sera présent. Même pas « Master Miles » Serge Letchimy alias Tèt Boskaf. Eh oui pour la énième fois les maîtres blancs vont décider pour les esclaves.

Aimé Césaire, Émia Eriasec et Antoine Crozat doivent avoir les boules. En bon dard et en tout cas car la vaseline est une matière durable.