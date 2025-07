La justice part en sucette en Martinique et en Guadeloupe…mais que fait Gérald Darmanin ?

La présidente du tribunal de Fort-de-France, impliquée dans une affaire de prise illégale d’intérêts et de détournement de fonds publics, l’ancien procureur de la République, du Tribunal de Pointe-à-Pitre, placé en garde à vue ce mardi 01 juillet 2025 à Paris pour des faits de viols et violences conjugales.

La Justice en Martinique et en Guadeloupe devient son propre aveugle aux yeux loli.

Mais la presse dans l’archipel cher à Ary Chalus est victime d’une troublante cécité sélective puisque qu’elle n’arrive pas à écrire le nom de ce procureur qui a quand même mangé des bolkits hareng saur durant 3 ans à la rue Frébault.

Vous notez, que dans ces deux médias où on met des oeufs dans les acras de morue, on cite le journal Le Parisien pour se couvrir et le magistrat s’intitule Patrick D. Heureusement qu’ils n’utilisent pas les initiales de l’ancien procureur. Imaginez le bordel. Ce visqueux mélange des genres. Le lupanar à ciel ouvert offert.

Une tortueuse démarche intestinale alors qu’il suffit d’écrire Patrick Desjardins. Mais peut-être que ces journalistes insulaires n’ont pas la main verte. Mais la menotte ouverte. Mais pas que. Qui sait ?