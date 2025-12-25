La Maison de l’Avocat et Bòlòf souhaitent un Joyeux Noël 2025 aux justiciables de Martinique

Depuis 2018 la Martinique a une Maison de l’Avocat grâce à l’efficacité sans faille de cet homme brillant qui a mis sa dimension capillaire et son bulbe rachidien au service des martiniquais-es. Bravo Bòlòf. Quel ténor du nord-atlantique.
décembre 25th, 2025
