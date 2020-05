La sénatrice Catherine Conconne quitte le Parti Progressiste Martiniquais (PPM)

Quand épidémie rime épi démisyon on ne rigole plus. La nouvelle semblait inévitable mais au sein du parti cher à Aimé Césaire, beaucoup souhaitaient que Catherine Conconne et Serge Letchimy calment le jeu face aux enjeux. Mais ce carême ardu a eu raison de la fleur de balisier. La sénatrice métisse devrait d’ici le mois de mai rendre sa carte du parti.

Et Sergio aura beau 🎵🎵🎶 crier…crier…et…🎵🎵🎶 Cathou pour qu’elle revienne🎵🎶😳. Mais les dés sont jetés la miss se sent pousser des ailes au niveau des aisselles. Et son destin hayotien l’appelle quitte à se ramasser une pelle. Préparez les chips bio. Les confidences déconfinées vont très bientôt alimenter la déconfiture.