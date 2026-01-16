L’agent de catégorie C qui a détourné 2.8 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique… dénonce le recrutement de Jordan Eustache à l’association Régions de France. Elle est FURIEUSE. « Je ne comprends pas. Le monde est injuste. Je suis quand même celle qui a réussi à détourner près de 3 Millions d’euros alors que celui que vous appelez…comment encore…Tatache n’y a vu que du feu ». « Et aujourd’hui c’est lui qu’on désigne comme étant …un expert de haut niveau sur la décentralisation, les finances locales…tjip zot ka fè mwen ri ».

En gros, la miss, en bonne catholique qui n’a pas froid aux yeux, serait presque prête à évoquer tous les saints, saint Serge, saint Mathieu, saint Keurdumatin. Tous ces saints sains férus de top less notamment ceux d’Emma Melon pour changer le cours de l’histoire créole et de la yole.

En attendant, notre expert va tenter de faire d’une paire deux couilles pour s’introduire dans le milieu et élargir le cercle parisien de ses amis. C’est ça aussi la médiocratie.