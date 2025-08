La boite de Pandore du 39ème Tour de Martinique des yoles rondes est ouverte et plus on fouille, plus on découvre des bizarreries, des irrégularités et surtout des magouilles. Ça fait beaucoup.

Notre enquête continue et une glaçante question émerge…Le 39ème Tour de Martinique des yoles rondes va-t-il être annulé ? À suivre…très vite.