Le nouveau pape Léon XIV aurait des origines haïtiennes.

Source : https://www.nola.com/news/first-american-pope-roots-new-orleans/article_3c7bfdf1-8f69-452e-af01-90aa012366df.html

Traduction :

Robert Francis Prevost, désormais Léon XIV, a été nommé jeudi premier pape américain de l’Église catholique — et sa lignée remonterait à La Nouvelle-Orléans, selon Jari Honora, un généalogiste et historien local.

Lorsque Honora a entendu le nom de famille « Prevost », il a commencé à enquêter, sur la mince chance que la lignée paternelle de Léon XIV soit canadienne-française ou acadienne avec des liens en Louisiane. Ce qu’il a découvert, à sa grande surprise, c’est que c’est en réalité la mère de Prevost, Mildred Martinez, qui possédait des attaches familiales avec la ville.

En moins d’une heure, Honora — qui travaille comme historien pour la Historic New Orleans Collection et a été chercheur pour le documentaire de PBS Finding Your Roots — a pu retracer les grands-parents maternels du pape jusqu’au 7e Ward, un quartier reconnu depuis longtemps comme bastion culturel des populations d’origine africaine, française, espagnole et amérindienne.

Il a aussi trouvé des éléments indiquant que le pape, âgé de 69 ans, avait des « racines créoles de couleur », selon une publication sur sa page Facebook.

Depuis 1722, la population des gens de couleur libres de Louisiane était fortement catholique et connue pour ses contributions dans les domaines des arts et du commerce.

Léon XIV, qui est né et a grandi à Chicago, a déclaré dans de précédentes interviews qu’il avait envisagé la prêtrise parce que des membres du clergé étaient souvent de passage chez lui durant son enfance, sa mère les nourrissant régulièrement.

« Maintenant on sait pourquoi sa cuisine était si bonne », a plaisanté Honora. « Ses deux parents venaient de La Nouvelle-Orléans. »

Honora a retrouvé un certificat de mariage montrant que les grands-parents maternels du pape, Joseph Martinez et Louise Baquié, s’étaient mariés à Our Lady of Sacred Heart sur Annette Street en 1887.

Joseph Martinez a déclaré être né en Haïti, a indiqué Honora, « ce qui pourrait tout à fait être vrai, étant donné les allers-retours constants entre La Nouvelle-Orléans et Haïti. Ou bien il pourrait avoir des racines plus anciennes encore à La Nouvelle-Orléans. (Je) continue d’enquêter là-dessus. »

Lors du recensement de 1900 aux États-Unis, le couple était domicilié au 1933 North Prieur Street, un site qui a été plus tard démoli lors de la construction du viaduc de Claiborne Avenue. Ils étaient également décrits comme noirs, et Joseph Martinez était déclaré comme fabricant de cigares.

Environ dix ans plus tard, la famille a déménagé à Chicago, où est née la mère du pape.

« Les frères et sœurs aînés de Martinez sont tous nés à La Nouvelle-Orléans, dans le 7e Ward », a déclaré Honora. « Ils ont déménagé à Chicago entre 1910 et 1912, et comme beaucoup de familles louisianaises, ils ont modifié leur identité raciale. Ils ont déménagé dans une grande métropole et se sont adaptés à ce que les gens supposaient d’eux. »

Honora a ajouté qu’il continue d’enquêter pour savoir si le père du pape, Louis Marius Prevost, a lui aussi des liens ancestraux avec la région.

Et des généalogistes amateurs locaux se joignent aux recherches sur les réseaux sociaux, stimulés par l’idée que l’une des figures religieuses les plus puissantes au monde pourrait avoir une histoire familiale croisant la leur.

« Maintenant, chaque habitant de La Nouvelle-Orléans va prétendre être cousin avec le pape », a plaisanté Honora.

Sans commentaire mais comment taire ?