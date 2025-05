Gens du BTP, Saint-Antoine va vous « exhausser »

Bondamanjak expliquait il y a quelques temps le fonctionnement de la fameuse Caisse des Congés payés et sa fabuleuse cagnotte patronale à 8 MILLIARDS d’euros…

Dans un précédent communiqué, Anicet le laquais, seul pleureur officiel du BTP criait son désespoir face à une “crise sans précédent d’une ampleur inédite” en Martinique.

Une complainte signée entre autres par le MEDEF, la Chambre de Métiers et d’Artisanat, le mystérieux COBATY (il faudra d’ailleurs qu’on parle très prochainement de cette confrérie qui vaut son pesant d’or dur…).

Mais revenons à la Caisse et à la cagnotte patronale pas trop mal… Concrètement, que fait-on avec le pognon des entreprises du BTP ?

J’aimerais aller sincèrement dans le sens d’Anicet, alors faisons preuve de transparence dans les marchés privés passés :

– La Caisse des Congés payés a confié à un cobatyste le désamiantage de la structure.

– La Caisse des Congés payés a confié à la soeur de Catherine Rodap, présidente du Medef Martinique, des prestations d’architecture d’intérieur

– La Caisse des Congés payés a confié à l’entreprise Newton des gros travaux de peinture… Une entreprise dirigée par la Vice-présidente de la Chambre des métiers, accessoirement administratrice de la CERC, administratrice de la Caisse des Congés payés et d’un tas d’autres structures à la con.

Merci Saint-Antoine ! Tout reste en famille. La boucle est bouclée, le réseau est bétonné.

Le nouveau projet béni du moment s’appelle… “l’exhaussement” de la Maison du BTP. Il s’agit de réhausser la Maison du BTP et en faire un rooftop… Une idée de génie d’Antoine à plus d’1 million d’euros (pas d’anciens francs)… Une élévation hors normes, ornementale et pyramidale…

On ne doute pas qu’Antoine sélectionnera une fois de plus ses bons amis pour réaliser ce futur chef d’œuvre architecturale.

Une question demeure : à quoi cela sert d’embellir un bâtiment quand l’intérieur est déjà pourri ?

La morale de cette histoire est la suivante :

Gens du BTP, si vous voulez du boulot, rapprochez-vous vite des organisations professionnelles, intégrez-les, il y a du boulot pour vos frères, sœurs, cousins, mamans, tontons, profs de salsa…

Et comme on dit dans le secteur, qui ne dit mot… cochonne.A suivre…