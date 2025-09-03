Lucien Saliber ne pourra pas présider le prochain Congrès des élus-es de Martinique

Tout d’abord, ce Congrès, fait de cons et de grès, prévu le 25 septembre 2025 sera reporté à octobre. Au début du mois, si l’émoi créole ne prend pas le pouvoir.

Une seule chose est sûre, Lucien Saliber ne pourra pas assurer la présidence de cette grande messe déguisée en kermesse factice. LS ne va pas bien. Pire, son état de santé ne s’améliore pas.

C’est, encore Jean-Claude Duverger, le bien nommé, qui devra mettre en branle le chibre statutaire et le placer en orbite dans le QI de ses pairs.

Le pourra t-il ? C’est une bonne question.