Municipales de mars 2026 en Martinique : Didier Laguerre principal impliqué dans l’affaire de la retraite illégale de Serge Letchimy pourra-t-il briguer un nouveau mandat à Fort-de-France ?

En attendant, 8 mois avant le 1er tour de scrutin, les adversaires, les candidats se frottent les mains et les pieds. Le PPM est aux abois et personne n’ose sortir du bois. Même pas Max. Bagay Cho. On pourrait penser à Félix pour tenir la pagaie foyalaise mais il est déjà pris du côté du Robert c’est bien pour cela que la FYRM a organisé la triche lors du 39ème Tour de Martinique des yoles rondes. Voyons.

Aussi Laguerre n’est pas en paix. Il n’ose même plus lâcher un pet de lèche-cul…tellement il est suspect. Il écoute en boucle War de Bob Marley. Il paraît que ça l’apaise autant que ça le pèse. Lui qui pourtant aime le pèze.

À Bondamanjak, comme nous savons que les Martiniquais-es mémorisent et réfléchissent en diagonale, nous avons la bonne idée de vous offrir trois liens utiles :

Martinique : retraite illégale de Serge Letchimy…Didier Laguerre ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle…Anticor 972 est passée par là

Retraite illégale de Serge Letchimy : le conseil municipal de Fort-de-France chef-lieu de la Martinique vote la protection fonctionnelle pour…

Retraite illégale de Serge Letchimy : les 8 articles pour être incollable sur ce délit avéré

Alors prenez de la hauteur au coeur de la démocratie participative et…surtout …bonnes lectures.