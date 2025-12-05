Martinique La 1ère capote et part en sucette sur le SIDA …le Canard Enchaîné et Alexandra Élizé ne réagissent pas…pourtant…

Cet homme est dangereux. Pourquoi ? Parce qu’il ne travaille pas à Martinique La 1ère. Récemment la chaîne publique chère à Émia Eriasec et France Télévisions a le 1er décembre 2025 diffusé dans son JT un sujet glaçant concernant le SIDA (VIH). Le dérapage est d’une gravité dantesque. Pourtant…pas d’erratum.

Aucune réaction de la prétendue larvaire Pascale Lavenaire, du Canard Enchaîné ni d’Alexandra Élizé qui bientôt aura plus d’appétit qu’un barracuda égyptien. Avec ou sans mentions légales. Lol.

Xavier Michalon alias la Taq, alias le Taquin, alias le non Nikos Aliagas a mis ce grave séisme journalistique dans son blender caustique.

Résultat…une monumentale vidéo qui prouve que ce pince-sans-rire n’a rien à envier à Buster Keaton ni à Kéké son cake maison. Une chose est sûre, cet homme qui aurait pu lutter Russe dans un col ukrainien est capable d’un bond d’art et en tout cas, car il a du talent. Le vrai.

Voir la vidéo : https://youtube.com/shorts/5CWwV2XGlAI?si=QeyN4w1oih45BNCr